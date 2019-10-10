Трамп обрисовал последствия для Турции из-за военной операции в Сирии

Последствия для Анкары из-за военной операции в Сирии могут быть «гораздо шире, чем только санкции». Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Я пойду на гораздо большее, чем санкции. Я согласен с санкциями и даже более жесткими (мерами), чем санкции», — цитирует американского лидера «РИА Новости».

Трамп отметил, что США вывели всех своих военнослужащих из зоны проведения Турцией военной операции на северо-востоке Сирии.

«У нас нет военнослужащих в этом районе… мы были там в течение многих лет. Время уйти», — сказал он, отметив вместе с тем, что Вашингтон «ведет переговоры с обеими сторонами».

При этом американский лидер подчеркнул, что нынешняя американская администрация намерена завершить «бесконечные войны» США на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

Трамп также добавил, что США эвакуируют «самых опасных» пленных боевиков террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) из северных районов Сирии, где Турция начала военную операцию.

«Мы хотим убедиться, что они не сбегут», — заявил президент США.

Президент добавил, что в районе находятся «тысячи захваченных боевиков» ИГ, многие из которых являются гражданами других стран.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии к востоку от реки Евфрат. Она получила название «Источник мира». Основными целями операции заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев.

Источник: Газета Известия