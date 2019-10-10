Трамп обрисовал последствия для Турции из-за военной операции в Сирии

9 октября 2019     15
Трамп обрисовал последствия для Турции из-за военной операции в Сирии

Последствия для Анкары из-за военной операции в Сирии могут быть «гораздо шире, чем только санкции». Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Я пойду на гораздо большее, чем санкции. Я согласен с санкциями и даже более жесткими (мерами), чем санкции», — цитирует американского лидера «РИА Новости».

Трамп отметил, что США вывели всех своих военнослужащих из зоны проведения Турцией военной операции на северо-востоке Сирии.

«У нас нет военнослужащих в этом районе… мы были там в течение многих лет. Время уйти», — сказал он, отметив вместе с тем, что Вашингтон «ведет переговоры с обеими сторонами».

При этом американский лидер подчеркнул, что нынешняя американская администрация намерена завершить «бесконечные войны» США на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

Трамп также добавил, что США эвакуируют «самых опасных» пленных боевиков террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) из северных районов Сирии, где Турция начала военную операцию.

«Мы хотим убедиться, что они не сбегут», — заявил президент США.

Президент добавил, что в районе находятся «тысячи захваченных боевиков» ИГ, многие из которых являются гражданами других стран.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии к востоку от реки Евфрат. Она получила название «Источник мира». Основными целями операции заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В футбольном симуляторе разглядели матерное оскорбление российского клуба
В футбольном симуляторе разглядели матерное оскорбление российского клуба

Пользователи обнаружили баннеры оскорбительного характера в футбольном симуляторе японской компании Konami Pro Evolution Soccer 2020 (PES 2020). В частности, на …


В Крыму значительно увеличат объем производства креветки
В Крыму значительно увеличат объем производства креветки

На полуострове в следующем году планируют получить до 200 тонн креветки. «Крымская креветка выращивается в республике с этого года. Планируется, …


В Севастополе девушка уснула за рулем и въехала в торговый павильон
В Севастополе девушка уснула за рулем и въехала в торговый павильон

ДТП произошло сегодня утром. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю, молодая женщина 1997 года рождения, управлявшая Daewoo Lanos, уснула …


Трамп обрисовал последствия для Турции из-за военной операции в Сирии
Трамп обрисовал последствия для Турции из-за военной операции в Сирии

Последствия для Анкары из-за военной операции в Сирии могут быть «гораздо шире, чем только санкции». Об этом заявил президент США …


Политик и экономист Сергей Глазьев освобожден от должности советника президента России
Политик и экономист Сергей Глазьев освобожден от должности советника президента России

О том, что президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Сергея Глазьева от должности советника главы государства, сообщило РИА …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты