Трамп объявил о выходе США из «нелепых бесконечных войн»

Для США настало время выйти из «нелепых бесконечных войн». Об этом 7 октября заявил американский президент Дональд Трамп, говоря о ситуации в Сирии.

Глава Белого дома напомнил, что изначально войска США должны были остаться в Сирии лишь на 30 дней, однако «эта договоренность была много лет назад».

Трамп утверждает, что именно США разгромили всех боевиков террористической группировки «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) и вычислили террористов на территории Европы. Однако теперь, посетовал он, европейские государства пытаются навязать США боевиков и оставить их в американских тюрьмах вместо того, чтобы провести над ними суд в своих странах.

«Пришло время нам выйти из этих нелепых бесконечных войн <…> и вернуть наших солдат домой. Мы будем сражаться только то, где нам выгодно, и только ради победы», — написал глава Белого дома в Twitter.

Глава Белого дома добавил, что теперь Европе, Турции, России, Сирии, Ираку и Ирану «придется самим разбираться в ситуации». США, в свою очередь, находясь за много миль от Сирии, готовы «вновь разгромить ИГ», если боевики будут представлять опасность.

В сентябре Сирия требовала вывести все иностранные войска, незаконно находящиеся на территории страны, угрожая ответными мерами.

Как разъяснял ранее в сентябре глава МИД России Сергей Лавров, риторика США по поводу конфликтов постоянно меняется в зависимости от политической конъюнктуры. По словам российского министра, война в Сирии подошла к концу, и страна постепенно возвращается к мирной жизни.

23 сентября генсек OOH Антониу Гутерриш объявил о создании конституционного комитета по Сирии, который будет работать в Женеве. Генсек отметил участие России, Ирана и Турции в работе по созданию этого органа, а Евросоюз поприветствовал создание комитета.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над ИГ в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирийской Арабской Республики (САР) продолжаются зачистки от боевиков. Американские власти действуют в Сирии без согласия правительства страны, на что власти республики неоднократно жаловались в ООН

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Источник: Газета Известия