Трамп объявил о новых мерах борьбы с эпидемией коронавируса

21 марта 2020     9
Трамп объявил о новых мерах борьбы с эпидемией коронавируса

Президент США Дональд Трамп объявил о принятии новых мер по защите населения от эпидемии COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом глава государства заявил в пятницу, 20 марта, на совместном брифинге с целевой группой по коронавирусу в Белом доме.

В ходе встречи было объявлено, что представители министерства финансов обязаны перенести срок подачи налоговых документов для американцев с 15 апреля на 15 июля, что существенно поможет семьям и предпринимателям. При этом в ведомстве обещали отменить штрафы и накопление процентов за задержку налоговой декларации.

Также отмечается, что американские граждане не будет выплачивать процентные отчисления по кредитам на образование на срок до 60 дней, об этом распорядилась министр образования Бетси Девос.

Государственный секретарь Майк Помпео объявил о снижении тенденции распространения коронавируса благодаря тому, что США и Мексика договорились ограничить несущественные поездки через их границу. Ранее аналогичная договоренность была достигнута с Канадой. По заверению сторон, мера не принесет вреда торговле между странами.

В ходе пресс-конференции в Белом доме Трамп добавил, что по-прежнему не видит необходимости в объявлении общенационального карантина из-за вспышки COVID-19. Пока такая мера принята только в «самых крупных очагах» — Калифорнии и Нью-Йорке, где уже зафиксировано более 7 тыс. случаев заболевания новым видом пневмонии.

19 марта сообщалось, что Трамп подписал законопроект об оказании социальной и финансовой помощи американцам, инфицированным коронавирусом, на сумму в $100 млрд.

18 марта появились сведения о том, что американские ученые провели первые клинические испытания вакцины от коронавируса. Ранее в этот же день в ходе брифинга Трамп назвал себя президентом «военного времени» из-за борьбы с пандемией.

Источник: Газета Известия

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