Трамп объявил о планах закупить большой объем нефти для резерва

14 марта 2020     14
Трамп объявил о планах закупить большой объем нефти для резерва

Соединенные Штаты закупят большой объем нефти для стратегического резерва, пользуясь низкими ценами. Об этом в пятницу, 13 марта, заявил президент страны Дональд Трамп.

По его словам, соответствующее распоряжение он отдал министру энергетики Дэну Бруйетту.

«Мы заполним их (резервы) доверху», — заявил Трамп в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в официальном Twitter Белого дома.

Мировые цены на нефть резко снизились после 6 марта, когда страны-участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи нефти. В результате соглашение распалось.

Трамп обвинил в произошедшем Россию и Саудовскую Аравию. 12 марта газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Трамп общался с российскими официальными лицами из-за ситуации на нефтяных рынках.

Источник: Газета Известия

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