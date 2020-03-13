Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает Reuters.

Трамп объяснил, что введение режима ЧС даст возможность выделить на борьбу с коронавирусом до 50 миллиардов долларов. Кроме того, власти оперативнее будут распределять средства для борьбы с вирусом по всем штатам.

Материалы по теме

20:27 — 11 марта

Ранее 13 марта чрезвычайное положение объявили в Эстонии. До 1 мая там запрещены все публичные собрания, концерты и спортивные соревнования, закрыты музеи и кинотеатры, школы перешли на удаленное и домашнее обучение, в больницах и тюрьмах вводится запрет на посещение, на границе, в аэропортах и портах действует санитарный контроль.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано 1268 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, 33 человека погибли. Всего в мире коронавирусом заражено свыше 137 тысяч человек, большинство из них — в Китае.

Источник: Лента.Ру