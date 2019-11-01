Трамп объяснил смену своего места жительства с Нью-Йорка на Флориду

Президент США Дональд Трамп рассказал, что поменял место налоговой регистрации с Нью-Йорка на Флориду из-за плохого отношения к нему политиков штата. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте в четверг, 31 октября.

«Несмотря на то что я плачу миллионы долларов налогов городу, штату и местных налогов каждый год, со мной обращались очень плохо», — заявил он.

При этом лидер страны пообещал и дальше помогать жителями города в качестве президента.

Американские СМИ в сентябре сообщили, что по документам местом проживания Трампа названо имение Мар-а-Лаго на юге штата Флорида.

В мае демократы в штате Нью-Йорк приняли законопроект, позволяющий конгрессу США запросить налоговую декларацию президента страны. В июле Трамп подал иск в суд с требованием запретить предоставление своей налоговой декларации конгрессу.

Источник: Газета Известия