Трамп ограничил выдачу виз гражданам Киргизии и еще пяти стран

1 февраля 2020     9
Трамп ограничил выдачу виз гражданам Киргизии и еще пяти стран

Президент США Дональд Трамп ограничил выдачу виз гражданам шести стран, в том числе Киргизии. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Под ограничения также попали Эритрея, Мьянма, Нигерия, Судан и Танзания. В Белом доме уточнили, что эти страны не в состоянии проводить процедуры надлежащего управления идентификацией или не соответствуют основным требованиям национальной безопасности.

«Для национальной безопасности и верховенства здравого смысла крайне важно, чтобы, если иностранное государство желает получить выгоду от иммиграции и визитов в Соединенные Штаты, оно удовлетворяло базовым условиям безопасности, изложенным американскими правоохранительными и разведывательными специалистами», — говорится в заявлении.

Источник: Лента.Ру

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