Трамп одобрил отправку дополнительных военнослужащих на Ближний Восток

21 сентября 2019     22
Трамп одобрил отправку дополнительных военнослужащих на Ближний Восток

Глава Пентагона Марк Эспер анонсировал ускоренную отправку американского военного оборудования и увеличение количества военнослужащих в Саудовской Аравии и ОАЭ для укрепления их оборонных способностей в связи с обострением ситуации вокруг Ирана и атакой на объекты аравийской нефтяной промышленности. В ходе пресс-конференции он заявил, что эти действия были одобрены президентом США Дональдом Трампом, сообщает 21 сентября «РИА Новости».

Эспер уточнил, что после переговоров с саудовскими партнерами относительно недавней атаки по нефтяным объектам Saudi Aramco, Саудовская Аравия и ОАЭ запросили международную поддержку. В ответ на запросы этих стран Трамп «одобрил развертывание военных сил США, которые будут в основном сосредоточены на воздушной и противоракетной обороне».

В свою очередь председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд уточнил, что численность дополнительного контингента, перебрасываемого на Ближний Восток, не измеряется тысячами военнослужащих.

«США не стремятся к войне с Ираном… но имеют большое количество военных вариантов действий», — добавил Эспер и отметил, что это только первый шаг в ответ на «агрессию» Ирана.

20 сентября президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций в отношении Национального банка Ирана. По его словам, это самые серьезные санкции, когда-либо наложенные на эту страну. Позже министр финансов Стивен Мнучин сказал журналистам, что банк был «последним источником средств» для властей Ирана.

Санкции Вашингтона в отношении ЦБ Ирана нелегитимны, заявили в российском МИДе.

14 сентября два нефтяных объекта в Саудовской Аравии подверглись атаке. Инцидент спровоцировал сокращение Эр-Риядом производства нефти более чем вдвое и скачок цен на сырье. Арабская коалиция и США обвинили в атаке Иран, хотя ответственность взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из организации «Ансар Алла». Тегеран назвал ложью обвинения в свой адрес.

Источник: Газета Известия

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