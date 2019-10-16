Трамп одобрил российскую помощь Сирии

16 октября 2019     12
Трамп одобрил российскую помощь Сирии

Если Россия оказывает помощь Сирии, то это «отлично» для Москвы, считает президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает Reuters.

Трамп подчеркнул, что конфликт сейчас идет между Турцией и Сирией в большей степени, чем между Анкарой и курдами. По его мнению, для России было «отлично» помогать Дамаску. При этом США намерены способствовать переговорам между сторонами. Американский лидер также сказал, что введение американских санкций против Турции стало лучшим выходом, чем прямое столкновение в регионе.

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Как военная операция в Сирии делает Путина новым хозяином Ближнего Востока

О введении санкций США против Турции из-за военной операции в Сирии стало известно 15 октября. Под ограничительные меры попали министерство энергетики, Минобороны и ряд чиновников высшего уровня.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии 9 октября. Она получила название «Источник мира», ее задачей является борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и «Исламским государством» (запрещенная в России организация). Операция проводится совместно с формированиями Сирийской свободной армии.

США отказались поддержать курдов против Анкары. Бойцы курдской повстанческой группировки «Демократические сил Сирии» (ДСС), пользующиеся поддержкой Штатов, назвали это «ударом ножом в спину».

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Источник: Лента.Ру

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