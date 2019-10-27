Трамп озадачил пользователей сети

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter загадочный пост.

Американский лидер написал, что случилось нечто грандиозное, но не уточнил, что именно. На момент написания заметки запись набрала более 23 тысяч ретвитов и почти 80 тысяч лайков.

В комментариях пользователи начали высказывать свои версии произошедшего. Некоторые предположили, что арестована соперница Трампа на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон, другие — что задержан экс-президент США Барак Обама.

Ряд пользователей решили, что твит посвящен тому, что Трамп наконец-то сходил в туалет. Они начали поздравлять президента с этим событием.

За день до этого Трамп сделал еще одну загадочную запись в Twitter. Он опубликовал пост, состоящий из одного многоточия. Это также заставило его подписчиков недоумевать, запись собрала 11 тысяч ретвитов и более 40 тысяч лайков.

Источник: Лента.Ру