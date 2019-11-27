Трамп опубликовал видео с церемонии «помилования» индейки

Президент США Дональд Трамп опубликовал эмоциональное видео с прошедшей 26 ноября церемонии «помилования» индейки по кличке Масло (Butter) накануне Дня благодарения в своем Twitter.

На видео показаны процесс транспортировки птицы и эпизоды традиционного предпраздничного мероприятия на фоне воодушевленной речи американского президента о мире, безопасности и семейных ценностях. В ролике Трамп желает гражданам США счастливого Дня благодарения, в том числе от лица первой леди.

В США День благодарения празднуют ежегодно в четвертый четверг ноября. В 2019 году праздник выпал на 28 ноября.

Согласно наиболее распространенной версии, индейку чествуют с 1947 года. Тогда Национальная федерация индейки и Национальный совет птицезаводчиков преподнесли птицу президенту страны Гарри Трумэну. Впервые помиловал индейку президент Джон Кеннеди в 1963 году. С тех пор каждый американский лидер проводит аналогичную церемонию.

Источник: Газета Известия