Трамп опубликовал видео с церемонии «помилования» индейки

27 ноября 2019     8
Трамп опубликовал видео с церемонии «помилования» индейки

Президент США Дональд Трамп опубликовал эмоциональное видео с прошедшей 26 ноября церемонии «помилования» индейки по кличке Масло (Butter) накануне Дня благодарения в своем Twitter.

На видео показаны процесс транспортировки птицы и эпизоды традиционного предпраздничного мероприятия на фоне воодушевленной речи американского президента о мире, безопасности и семейных ценностях. В ролике Трамп желает гражданам США счастливого Дня благодарения, в том числе от лица первой леди.

pic.twitter.com/1EYKod0tee

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 ноября 2019 г.

В США День благодарения празднуют ежегодно в четвертый четверг ноября. В 2019 году праздник выпал на 28 ноября.

Согласно наиболее распространенной версии, индейку чествуют с 1947 года. Тогда Национальная федерация индейки и Национальный совет птицезаводчиков преподнесли птицу президенту страны Гарри Трумэну. Впервые помиловал индейку президент Джон Кеннеди в 1963 году. С тех пор каждый американский лидер проводит аналогичную церемонию.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

«Зондирование общественного мнения»: почему в Германии заявили о готовности усилить присутствие бундесвера за рубежом
«Зондирование общественного мнения»: почему в Германии заявили о готовности усилить присутствие бундесвера за рубежом

Германия способна взять на себя больше зарубежных военных миссий. Об этом заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она, в частности, …


Пушков оценил обращение четырех стран к России по Украине
Пушков оценил обращение четырех стран к России по Украине

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал обращение министров иностранных дел Украины, Эстонии, Литвы и Швеции с …


Трамп опубликовал видео с церемонии «помилования» индейки
Трамп опубликовал видео с церемонии «помилования» индейки

Президент США Дональд Трамп опубликовал эмоциональное видео с прошедшей 26 ноября церемонии «помилования» индейки по кличке Масло (Butter) накануне Дня …


FlyDubai переложила вину в катастрофе Boeing в Ростове-на-Дону на диспетчеров
FlyDubai переложила вину в катастрофе Boeing в Ростове-на-Дону на диспетчеров

Авиакомпания FlyDubai заявила, что диспетчеры отправили неполную сводку погоды пилотам разбившегося в Ростове-на-Дону в 2016 году Boeing 737. Комментарий приводит …


Минфин доработает концепцию гарантированного пенсионного плана
Минфин доработает концепцию гарантированного пенсионного плана

Многочисленные замечания от властей и бизнеса получила идея внедрения в России гарантированного пенсионного плана (ГПП). Об этом «Известиям» рассказали несколько …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты