Трамп открестился от обещания защищать Саудовскую Аравию

16 сентября 2019     14
Трамп открестился от обещания защищать Саудовскую Аравию

Дональд Трамп заявил, что не обещал Саудовской Аравии защиту со стороны Соединенных Штатов. Свою позицию президент США озвучил перед журналистами в Белом доме, передает РИА Новости.

«Нет, я этого саудитам не обещал… Нам надо сесть с саудитами и выработать решение по этому вопросу», — ответил Трамп на соответствующий вопрос.

Ранее 16 сентября Трамп пригрозил ответом за атаку на Саудовскую Аравию. По его словам, главный подозреваемый в атаке на саудовские НПЗ установлен, и Вашингтон «ждет от королевства информации, на каких условиях действовать».

В 2018 году Трамп назвал Саудовскую Аравию своим «великим союзником», который помогает Америке противостоять Ирану. Он добавил, что Эр-Рияд вкладывает огромные суммы денег в США, закупив вооружений на сумму в 110 миллиардов долларов.

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13:57 — Сегодня

В ночь на 14 сентября на территории национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco произошел пожар. Возгоранию предшествовал взрыв, произошедший в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что за инцидентом стоит Иран. Он призвал мировое сообщество осудить действия иранской стороны и сделать все, чтобы привлечь страну к ответственности.

Ранее в понедельник взявшие на себя ответственность за атаку дронами йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» пригрозили новыми нападениями.

Источник: Лента.Ру

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