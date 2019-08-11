Трамп отменил выход фильма о массовом расстреле одним твитом

Студия Universal Pictures отменила премьеру триллера «Охота» после нескольких случаев массовой стрельбы в США. Об этом сообщает Deadline.

«После вдумчивого рассмотрения студия решила отменить наши планы по выпуску фильма. Мы понимаем, что сейчас не подходящее время для выпуска этого фильма», — сказано в заявлении Universal Pictures. Отмечается, что маркетинговая кампания картины уже приостановлена. Релиз фильма должен был состояться 27 сентября, однако его отложили на неопределенный срок.

В пятницу, 9 августа, президент США Дональд Трамп выразил опасения по поводу влияния голливудской киноиндустрии на распространение массовых расстрелов. «Вы говорите о расизме, а Голливуд — расист. То, что они делают, фильмы, которые они выпускают — это на самом деле очень опасно для нашей страны», — приводит твит американского лидера издание, который был воспринят как намек на выход «Охоты».

«12 незнакомцев просыпаются в глухом лесу. Они понятия не имеют, где находятся и как здесь оказались. Они даже не подозревают, что были избраны… стать дичью. Сезон охоты официально объявляется открытым», — сказано в описании фильма.

В ночь на 4 августа Коннор Беттс открыл стрельбу из винтовки возле одного из баров в центре Дейтона, штат Огайо. Стрелок убил девятерых и ранил еще 26 человек. Преступника ликвидировали в течение минуты. Еще два случая со стрельбой произошли в Чикаго, штат Иллинойс, и в Эль-Пасо, штат Техас. В результате первой атаки пострадали семь человек, в результате второй — погибли 20 человек, еще десятки пострадали. Трамп обвинил видеоигры и психические болезни в массовых расстрелах в стране.

Источник: Лента.Ру