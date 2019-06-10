Трамп отметил работу спасателей при крушении вертолета в Нью-Йорке

10 июня 2019     12
Трамп отметил работу спасателей при крушении вертолета в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп отреагировал на инцидент с падением вертолета в Нью-Йорке, в результате которого погиб один человек. Американский лидер выразил сожаление в связи со случившимся и поблагодарил спасателей, которые сразу же прибыли на место событий.

«Феноменальная работа наших замечательных спасателей. Спасибо вам за всё, что вы делаете в режиме 24/7 365 дней в году!» — написал Трамп в Twitter. Президент США добавил, что его администрация сразу же отреагирует, если спасательным службам в ходе работы что-либо потребуется.

Ранее, 10 июня, сообщалось о падении вертолета на крышу небоскреба, расположенного в районе Седьмой авеню. В результате инцидента крыша загорелась. Из здания эвакуировали всех людей.

Источник: Газета Известия

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