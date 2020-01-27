Трамп отреагировал на гибель Коби Брайанта

27 января 2020     13
Трамп отреагировал на гибель Коби Брайанта

Президент США Дональд Трамп в Twitter отреагировал на новость о гибели баскетболиста Коби Брайанта.

«Сообщают, что Коби Брайант погиб в авиакатастрофе в Калифорнии. Это ужасная новость», — написал Трамп.

О гибели Брайнта стало известно 26 января. По информации TMZ, на борту находились еще четыре человека, они также найдены мертвыми. Журналист ESPN Эдриан Войнаровски пишет, что в авиакатастрофе погибла дочь баскетболиста Джинна-Мария. Жена Брайанта, Ванесса, среди погибших не числится. Причина крушения расследуется.

Брайант в течение всей карьеры выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс», выиграл пять титулов чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и принял участие в 18 Матчах звезд. Он завершил карьеру в 2016 году. Спортсмена называют одним из величайших баскетболистов в истории.

Источник: Лента.Ру

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