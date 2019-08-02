Трамп оценил переговоры с Путиным

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, состоявшийся в среду, 31 июля, был коротким, но конструктивным.

Глава Белого дома напомнил, что обсудил с российским коллегой лесные пожары в Сибири и предложил помощь в их ликвидации.

«Это был короткий, но конструктивный разговор», — сказал Трамп журналистам на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне, цитирует ТАСС в четверг, 1 августа.

Президент отметил, что вопрос о судьбе Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в ходе беседы не обсуждался, передает «Интерфакс».

Телефонные переговоры двух лидеров состоялись вечером 31 июля по инициативе Вашингтона. Путин поблагодарил американского президента за предложение помощи с пожарами и указал, что при необходимости РФ им воспользуется.

Последняя встреча глав двух государств состоялась 28 июня в рамках саммита G20 в японской Осаке, она продлилась 1 час 20 минут. До начала переговоров оба президента назвали беседу хорошим поводом для продолжения диалога по ряду тем.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности (зона поражения от 500 до 5,5 тыс. км).

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из ДРСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729.

Источник: Газета Известия