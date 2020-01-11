Трамп оценил решение принца Гарри и Маркл сложить королевские полномочия

11 января 2020     23
Трамп оценил решение принца Гарри и Маркл сложить королевские полномочия

Президент США Дональд Трамп оценил решение британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Fox News.

«Я считаю, что это печально», — заявил он. Американский лидер отметил, что королева Великобритании Елизавета II — «потрясающая женщина», которая ни разу не допускала ошибок. Трамп добавил, что проявляет глубокое уважение к королеве, и, по его мнению, «с ней не должно это происходить».

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07:06 — 9 января

В начале января принц Гарри и Меган Маркл заявили, что хотят сыграть «новую прогрессивную роль» в институте монархии и стать финансово независимыми. Пара собирается проводить больше времени в Северной Америке и основать свою благотворительную организацию, сложив с себя полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.

Гарри и Меган в дальнейшем планируют жить на две страны: в Великобритании и в США. Их официальная резиденция Frogmore Cottage, куда они переехали девять месяцев назад, находится в городе Виндзор (Великобритания, графство Беркшир). По данным информагентства Press Association, британские налогоплательщики заплатили 2,4 миллиона фунтов стерлингов (192 миллиона рублей) за ее ремонт.

Источник: Лента.Ру

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