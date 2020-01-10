Трамп передал поздравление с днем рождения Ким Чен Ыну

10 января 2020     18
Трамп передал поздравление с днем рождения Ким Чен Ыну

Президент США Дональд Трамп поздравил с днем рождения лидера КНДР Ким Чен Ына, которому 8 января исполнилось 36 лет. Свое поздравительное письмо американский лидер передал через президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, передает в пятницу, 10 января, агентство Yonhap со ссылкой на советника по вопросам национальной безопасности Южной Кореи Чон Ый Ёна.

Чиновник посетил Вашингтон с 7 по 10 января. Он провел переговоры с американскими и японскими коллегами об усилении угрозы со стороны Северной Кореи, сообщается на сайте aif.ru. Также у него состоялась короткая встреча с Трампом.

7 января американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что США по-прежнему надеются на переговоры с КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова.

Посол России в КНДР Александр Мацегора заявил 14 декабря 2019 года, что РФ и КНР намерены предложить США и их союзникам новую политику в отношении Северной Кореи, основанную на денуклеаризации государства.

В октябре прошлого года американский лидер заявил, что Вашингтон снимет санкции с КНДР после того, как будет демонтирован ядерный реактор в Йонбене, передает НСН. В обмен на это США заявляли, что разрешат поставлять в страну текстиль и уголь.

Источник: Газета Известия

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