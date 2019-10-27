Трамп поблагодарил Россию за помощь в ликвидации лидера ИГ

27 октября 2019     16
Трамп поблагодарил Россию за помощь в ликвидации лидера ИГ

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность России, а также Турции, Сирии и Ираку за помощь в уничтожении главы ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади в сирийской провинции Идлиб. Об этом американский лидер объявил во время пресс-конференции в воскресенье, 27 октября.

Трамп отметил, что российская сторона «прекрасно повела себя», поскольку открыла воздушное пространство над контролируемыми ею территориями для того, чтобы американские военнослужащие смогли ликвидировать аль-Багдади.

«С Россией все было отлично, равно как и с Ираком», – сказал он.

В ходе пресс-конференции Трамп рассказал, что в ходе операции ВС США аль-Багдади совершил самоубийство в попытке скрыться от американских солдат в подземном тоннеле.

Ранее 27 октября представитель разведки Ирака подтвердил уничтожение аль-Багдади в Идлибе. Он отметил, что лидеры оставшихся ячеек ИГ бежали из Сирии в Турцию, Судан и страны Северной Африки.

Иракским разведчикам в ходе операции, длившейся около пяти месяцев, удалось найти местонахождение главы ИГ и передать информацию об этом США.

Военнослужащие США в течение полутора часов провели спецоперацию по ликвидации аль-Багдади в ночь на 27 октября в районе деревни Бариша в Идлибе, в ходе которой погибли девять гражданских.

Источник: Газета Известия

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