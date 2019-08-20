Трамп поддержал идею возвращения России в G7

20 августа 2019     16
Трамп поддержал идею возвращения России в G7

Президент США Дональд Трамп поддержал идею возвращения России в «большую семерку». Об этом глава Белого дома заявил на встрече с президентом Румынии Клаусом Йохааннисом.

«Я думаю, более целесообразным было бы, чтобы Россия состояла (в G7 — Ред.)» — цитирует республиканца во вторник, 20 августа, телеканал CNN.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что «большой восьмерки» в настоящее время не существует, поэтому возвратиться в эту организацию нет возможности.

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. Другие страны объединения (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) отказались работать с Москвой и начали проводить саммиты в формате «большой семерки».

Последняя встреча «семерки» прошла в канадском Квебеке 8–9 июня 2018 года. Во время мероприятия президент США неоднократно заявлял, что формат G8 (то есть с Россией) более содержательный, чем G7, и призывал вернуть Москву в организацию.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Трамп рассказал об обиженном на Путина Обаме
Трамп рассказал об обиженном на Путина Обаме

Прошлый президент США Барак Обама хотел исключить Россию из «Большой восьмерки», потому что российский лидер Владимир Путин его «переиграл». Об …


Вести Севастополь 20.08.2019
Вести Севастополь 20.08.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – Бригаде ракетных катеров Черноморского флота – сто лет. В ближайшее время в состав соединения войдут ещё …


В Севастополе ход ремонта горбольницы №5 проверила комиссия
В Севастополе ход ремонта горбольницы №5 проверила комиссия

Пятую городскую больницу посетила комиссия департамента капитального строительства. Она оценила, как идёт обновление фасадов зданий Центра охраны здоровья матери и ребёнка. Проблемы …


Трамп поддержал идею возвращения России в G7
Трамп поддержал идею возвращения России в G7

Президент США Дональд Трамп поддержал идею возвращения России в «большую семерку». Об этом глава Белого дома заявил на встрече с …


Умерла актриса Александра Назарова
Умерла актриса Александра Назарова

21:35 На 80-м году жизни скончалась народная артистка России Александра Назарова. Об этом заявили в пресс-службе Московского драматического театра им. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты