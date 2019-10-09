Трамп пожалел об отправке контингента на Ближний Восток

9 октября 2019     24
Трамп пожалел об отправке контингента на Ближний Восток

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам не следовало отправлять свои силы на Ближний Восток. Об этом в среду, 9 октября, он написал на своей странице в Twitter.

«Борьба между разными группами продолжается сотни лет. США вообще не следовало присутствовать на Ближнем Востоке. Вывели наших 50 солдат (из региона на севере Сирии — ред.). Турция обязана взять под свою ответственность захваченных боевиков ИГ (террористическая группировка, запрещена в России — ред.)», — отметил американский лидер, подчеркнув, что для Вашингтона «глупые бесконечные войны» завершены.

Ранее 9 октября СМИ сообщили, что военнослужащие Турции начали пересекать границу с Сирией для начала операции по созданию зоны безопасности. При этом источник в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «РИА Новостям» опроверг информацию о начале операции и призвал игнорировать подобные сообщения СМИ до публикации Анкарой официального подтверждения.

5 октября Эрдоган объявил о готовности провести операцию на севере Сирии для очистки граничащей с Турцией территории от Сил самообороны сирийских курдов и создания там зоны безопасности.

7 октября США уведомили об отказе участвовать в операции Турции и выводе своих войск с территории, где проводится зачистка. По данным СМИ, такое решение было принято после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с Эрдоганом. Вашингтон возложил на Анкару ответственность за всех плененных в последние два года боевиков ИГ.

В тот же день турецкая авиация нанесла удар по штабу сирийских курдских формирований, а на следующий день Эрдоган обвинил США в желании создать зону безопасности не в интересах Анкары, а для коалиции «Сил демократической Сирии» (СДС), которую поддерживает Вашингтон. Анкара считает входящие в состав СДС курдские формирования «Силы народной самообороны» (СНС) террористами.

Сирийские курды в свою очередь заявили о готовности начать переговоры с Дамаском и Москвой после вывода всех войск США из приграничной с Турцией зоны.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Россияне составили рейтинг самых ужасных профессий
Россияне составили рейтинг самых ужасных профессий

Россияне составили антирейтинг профессий. Об этом сообщает DEITA.RU. На первом месте — воспитатель в детском саду.  Многие россияне отметили свое почтение женщинам, …


Вячеслав Аксенов хочет стать новым директором АО «Корпорация развития Севастополя»
Вячеслав Аксенов хочет стать новым директором АО «Корпорация развития Севастополя»

Несколько дней назад мы опубликовали материал, посвященный бывшему депутату Заксобрания Севастополя Вячеславу Аксенову.В статье речь шла о том, что Алексей Чалый пытается протолкнуть своего …


Жена бывшей звезды АПЛ разоблачила жену звезды АПЛ
Жена бывшей звезды АПЛ разоблачила жену звезды АПЛ

Колин Руни, жена нападающего американского «Ди Си Юнайтед» Уэйна Руни, обвинила Ребекку Варди, супругу форварда английского «Лестера» Джейми Варди, в …


На фестивале «Технофест» севастопольцев погрузили в виртуальную реальность
На фестивале «Технофест» севастопольцев погрузили в виртуальную реальность

В Севастополе сегодня завершается фестиваль молодёжных инноваций. В течение недели школьники со всей страны изучали проблемы города и пытались найти …


Вести Севастополь 9.10.2019
Вести Севастополь 9.10.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска: – 145 лет Всемирной почтовой службе. Вспомним, какой была почта до того, как стала электронной. А теперь, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты