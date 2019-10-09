Трамп пожалел об отправке контингента на Ближний Восток

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам не следовало отправлять свои силы на Ближний Восток. Об этом в среду, 9 октября, он написал на своей странице в Twitter.

«Борьба между разными группами продолжается сотни лет. США вообще не следовало присутствовать на Ближнем Востоке. Вывели наших 50 солдат (из региона на севере Сирии — ред.). Турция обязана взять под свою ответственность захваченных боевиков ИГ (террористическая группировка, запрещена в России — ред.)», — отметил американский лидер, подчеркнув, что для Вашингтона «глупые бесконечные войны» завершены.

Ранее 9 октября СМИ сообщили, что военнослужащие Турции начали пересекать границу с Сирией для начала операции по созданию зоны безопасности. При этом источник в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «РИА Новостям» опроверг информацию о начале операции и призвал игнорировать подобные сообщения СМИ до публикации Анкарой официального подтверждения.

5 октября Эрдоган объявил о готовности провести операцию на севере Сирии для очистки граничащей с Турцией территории от Сил самообороны сирийских курдов и создания там зоны безопасности.

7 октября США уведомили об отказе участвовать в операции Турции и выводе своих войск с территории, где проводится зачистка. По данным СМИ, такое решение было принято после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с Эрдоганом. Вашингтон возложил на Анкару ответственность за всех плененных в последние два года боевиков ИГ.

В тот же день турецкая авиация нанесла удар по штабу сирийских курдских формирований, а на следующий день Эрдоган обвинил США в желании создать зону безопасности не в интересах Анкары, а для коалиции «Сил демократической Сирии» (СДС), которую поддерживает Вашингтон. Анкара считает входящие в состав СДС курдские формирования «Силы народной самообороны» (СНС) террористами.

Сирийские курды в свою очередь заявили о готовности начать переговоры с Дамаском и Москвой после вывода всех войск США из приграничной с Турцией зоны.

Источник: Газета Известия