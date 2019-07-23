Трамп пожаловался на «обдирание» США со стороны ЕС

Страны ЕС «обдирают» США в торговле хуже, чем Китай. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на конференции старшеклассников, организованной консервативной организацией Turning Point USA.

ЕС, по словам Трампа, создан, чтобы экономически сокрушить Соединенные Штаты, которые при этом защищают его, передает «РИА Новости».

Ранее в июле в США задумались над расширением списка продукции из Евросоюза (ЕС) для возможного введения пошлин, увеличив общий их объем с $21 млрд до $25 млрд. Предварительный список товаров включал в себя гражданские вертолеты и самолеты, а также их комплектующие. Кроме того, в перечень внесены некоторые пищевые продукты.

О намерении ввести дополнительные сборы Трамп заявил в апреле в связи с субсидированием ЕС европейской авиационной отрасли. В частности, он отметил, что подобная мера поддержки французской авиастроительной компании Airbus негативно влияет на Соединенные Штаты.

В 2018 году апелляционный орган ВТО подтвердил принятое ранее решение о том, что ЕС и четыре государства – члена объединения — Франция, Германия, Испания и Великобритания — незаконно субсидировали Airbus. В то же время Всемирная торговая организация подтвердила вывод третейской группы от 2017 года о том, что Соединенные Штаты посредством налоговых послаблений оказывали поддержку производству самолетов Boeing в ущерб экономическим интересам французской корпорации.

Источник: Газета Известия