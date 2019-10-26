Трамп пожаловался Тиму Куку на iPhone

26 октября 2019     8
Трамп пожаловался Тиму Куку на iPhone

Президент США Дональд Трамп раскритиковал дизайн последних моделей iPhone. На своей странице в Twitter он адресовал сообщение главе Apple Тиму Куку.

Американский лидер заявил, что старые модификации с кнопкой Home («Домой») были более удобными. «Тиму [Куку]: кнопка на iPhone была гораздо лучше, чем свайп», — написал Трамп.

В мае прошлого года сообщалось, что глава Белого дома использует один iPhone для того, чтобы звонить, а другой — для чтения новостей и размещения постов в Twitter.

Apple презентовала первый смартфон без кнопки Home в сентябре 2017 года, им стал iPhone X. Разблокировать аппарат можно с помощью сканера лица Face ID. В предыдущих моделях iPhone 7, 7 Plus, 8 и 8 Plus производитель заменил физическую кнопку Home сенсорной, которая с помощью вибрации имитирует нажатие.

https://lenta.ru/articles/2018/11/12/uvelir/

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Источник: Лента.Ру

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