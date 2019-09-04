Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны

Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны. Об этом сообщает издание Newsweek.

Отмечается, что Трамп должен был появиться на мероприятиях, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны, однако отменил визит в последний момент из-за урагана «Дориан». Журналистка спросила, хочет ли американский президент что-то сказать Польше в связи с трагической годовщиной. Трамп ответил, что для этой страны у него есть «отличное сообщение», имея в виду визит Майка Пенса, который поехал на мероприятия вместо него.

«А пока я просто хочу поздравить Польшу. Это великая страна с замечательными людьми. В нашей стране много поляков — может быть, около восьми миллионов. Мы любим наших польских друзей», — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп отменил поездку в Польшу под предлогом урагана «Дориан», однако вместо этого отправился в гольф-клуб.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года вторжением нацистской Германии в Польшу.

Источник: Лента.Ру