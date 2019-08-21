Трамп пообещал вернуть террористов из Сирии в страны их происхождения

Террористы, захваченные армией США в Сирии, будут возвращены в страны их происхождения, в том числе и в Европу. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в среду, 21 августа, сообщает Associated Press.

«Мы разгромили сто процентов халифата в Сирии. Мы держим тысячи захваченных террористов ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ – ред.), — сказал он.

Трамп добавил, что США не хочет их держать у себя.

Трамп и ранее делал аналогичные высказывания. 16 февраля он призвал европейские страны, в том числе Великобританию, Францию и Германию, «взять обратно» сотни захваченных в Сирии боевиков ИГ, а затем предать их суду.

В противном случае он пригрозил отпустить их. Американский лидер отметил, что США не хотят наблюдать за тем, как террористы проникают в Европу. По его словам, именно туда экстремисты и направятся после своего освобождения.

Свою угрозу он повторил 2 августа.

США вместе с союзниками с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против «Исламского государства». В САР американские власти действуют без согласия правительства страны.

Власти республики неоднократно обращались в ООН с просьбой привлечь США к ответственности за действия международной коалиции.

Источник: Газета Известия