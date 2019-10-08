Трамп пообещал не бросать сирийских курдов

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не бросил курдов в Сирии и продолжит их поддерживать. Об этом во вторник, 8 октября, он написал на своей странице в Twitter.

«Может, мы в процессе ухода из Сирии, но мы никоем образом не бросили курдов, которые являются особенными людьми и замечательными бойцами», — отметил американский лидер.

По его словам, Соединенные Штаты оказывают курдам финансовую поддержку, а также помогают оружием.

Ранее 8 октября сирийские курды заявили, что в случае вывода всех войск США из приграничной с Турцией зоны, они начнут переговоры с Дамаском и Москвой, чтобы урегулировать проблемы безопасности.

В этот же день в Кремле рассказали, что США не уведомили Россию о выводе войск из Сирии. При этом сообщается, что разговор президента Трампа и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана стал причиной вывода американских войск из САР.

В понедельник, 7 октября, на сайте Белого дома было опубликовано сообщение, в котором говорилось, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции.

Отмечалось, что теперь Турция будет ответственна за всех боевиков ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ. — Ред.), взятых в плен за последние два года после разгрома террористической группировки Соединенными Штатами.

7 октября турецкая авиация нанесла удар по штабу сирийских курдских формирований.

5 октября Эрдоган заявил, что турецкие вооруженные силы готовы начать военную операцию на севере Сирии. Ее цель будет заключаться в очистке приграничной территории Сирии от Сил самообороны сирийских курдов и создании зоны безопасности в этом месте.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах Сирийской Арабской Республики (САР) продолжаются зачистки от террористов.

Источник: Газета Известия