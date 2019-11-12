Трамп пообещал опубликовать стенограмму самого первого разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что опубликует стенограмму самого первого телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Трамп пообещал обнародовать запись беседы на этой неделе и назвал первый звонок Зеленскому самым важным. Глава Соединенных Штатов сделает это для того, чтобы остаться «самым прозрачным президентом в истории».

Речь идет о телефонных переговорах Трампа и Зеленского в апреле 2019 года, когда американский президент поздравил украинского коллегу с победой на выборах.

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18:21 — 25 сентября

10 ноября Трамп допустил, что подробности еще одного разговора с Зеленским могут быть раскрыты во вторник, 12 ноября.

В сентябре в США начался скандал из-за информации о давлении, которое Трамп якобы пытался оказать на Зеленского. По некоторым сведениям, во время июльского звонка украинскому коллеге президент США требовал от него начала расследования действий сына бывшего вице-президента Джо Байдена (Байден-старший, как ожидается, станет конкурентом республиканца на выборах в 2020 году) в обмен на оказание Киеву военной и финансовой помощи.

На фоне этих слухов контролируемая демократами нижняя палата Конгресса США объявила о начале процедуры импичмента. Трамп распорядился опубликовать стенограмму разговора с Зеленским, из которой выяснилось, что он не ставил президенту Украины каких-либо условий по расследованию в отношении сына Байдена.

Источник: Лента.Ру