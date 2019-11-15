Трамп пообещал победить Байдена на выборах без помощи Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждается в помощи Украины для победы над бывшим вице-президентом страны Джозефом Байденом в президентских выборах в следующем году. Об этом 14 ноября сообщает Associated Press.

«У меня не было опыта на прошлых выборах, но мы одержали верх над династией Бушей, затем мы одержали верх над династией Клинтонов, после чего мы одержали верх над весьма жуликоватой группой Обамы. Давайте попросим у Украины помощь, чтобы победить сонного Джо Байдена? Я так не думаю», — сказал американский лидер.

По его словам, процесс импичмента оказывает только положительное влияние на его образ. Глава Белого дома рассказал, что республиканцы просят его сохранить начатую демократами процедуру импичмента, так как она привела к росту популярности Республиканской партии среди граждан США. Сам Трамп назвал демократов «совершенно безумными» и «сумасшедшими».

Однако, американский президент отметил, что процесс импичмента нанес ему «личный урон».

«Импичмент для меня — грязное слово, это было очень несправедливо, очень тяжело для моей семьи», — подчеркнул Трамп.

В июле состоялся телефонный разговор американского лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который оказался в центре скандала и привел к началу демократами процесса импичмента Трампа.

По их словам, глава Белого дома давил на Зеленского, требуя в собственных политических целях расследования против Байдена, который добился увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина. До увольнения Шокин вел дело компании Burisma, в совете директоров которой работал сын Байдена Хантер.

25 сентября на сайте Белого дома опубликовали стенограмму разговора Трампа Зеленским. Согласно расшифровке, тема финансовой помощи Киеву в ходе беседы не поднималась. Также американский лидер действительно просил президента Украины изучить дело Байдена, передает «Федеральное агентство новостей». При этом Трамп заявляет, что не сделал ничего противозаконного и только выполнял свой долг борьбы с коррупцией.

31 октября палата представителей конгресса Соединенных Штатов приняла резолюцию в поддержку начала процедуры импичмента президента страны.

Источник: Газета Известия