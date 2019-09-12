Трамп попросил изменить прогноз погоды

12 сентября 2019     13
Трамп попросил изменить прогноз погоды

Президент США Дональд Трамп попросил помощников надавить на метеорологические службы США. Как пишет The New York Times, глава Белого дома хочет, чтобы синоптики скорректировали прогнозы по урагану «Дориан», которые противоречили его заявлениям.

Ранее издание сообщало, что метеорологи согласились с мнением Трампа, что ураган «Дориан» мог достичь штата Алабама, только под угрозой увольнения. По данным газеты, министр торговли Уилбур Росс лично угрожал уволить руководство Управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Это произошло после того, как офис Метеорологической службы США в Алабаме в Twitter опроверг слова Трампа и заявил, что урагана в штате ждать не приходится. На этот раз Трамп лично «призвал помощников вмешаться» в ситуацию, чтобы «оправдать свое утверждение об угрозе урагана в Алабаме».

После этого глава аппарата Белого дома Мик Малвени якобы попросил Росса потребовать от метеорологических служб выпустить корректировку прогноза. 4 сентября Трамп показал журналистам карту, на которой потенциальный путь движения урагана захватывал часть Алабамы. После этого президента обвинили в подделке.

Ранее сообщалось, что число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 50 человек. 6 сентября стало известно, что он достиг американского штата Северная Каролина, однако ослаб до первой категории. Американский баскетболист Майкл Джордан пообещал пожертвовать $1 млн организациям, занимающимся восстановлением Багамских островов после урагана «Дориан».

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Трамп попросил изменить прогноз погоды
Трамп попросил изменить прогноз погоды

Президент США Дональд Трамп попросил помощников надавить на метеорологические службы США. Как пишет The New York Times, глава Белого дома …


Назван средний возраст жителя России
Назван средний возраст жителя России

По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 …


Мужчин предостерегли от использования зубной пасты для повышения потенции
Мужчин предостерегли от использования зубной пасты для повышения потенции

Специалисты порекомендовали мужчинам не намазывать зубную пасту себе на гениталии, как это предлагается делать в нескольких популярных роликах на YouTube. …


Парламент Швейцарии проголосовал за отпуск для отцов при рождении детей
Парламент Швейцарии проголосовал за отпуск для отцов при рождении детей

Национальный совет Федерального собрания Швейцарии проголосовал за предоставление отцам двухнедельного отпуска по уходу за новорожденным. Об этом сообщил телеканал RTS. …


Украина отказалась признавать выборы в Крыму
Украина отказалась признавать выборы в Крыму

Верховная Рада Украины признала нелегитимными выборы местных органов власти в Крыму, прошедшие на полуострове в единый день голосования 8 сентября. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты