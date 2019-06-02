Трамп посоветовал Британии не платить Евросоюзу за Brexit

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Sunday Times, что Великобритании не стоит платить Евросоюзу 39 миллиардов фунтов стерлингов (50 миллиардов долларов) за Brexit.

«Я бы не платил», — отметил Трамп.

Британии стоит выйти из ЕС без сделки, если Брюссель не примет условия Лондона, добавил американский лидер. «Если вы не получите соглашение, которое хотите, просто уходите прочь», — сказал Трамп. Он также призвал отправить на переговоры лидера партии Brexit Найджела Фараджа.

Президент США добавил, что Лондону еще не поздно воспользоваться его советами.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй покинет свой пост 7 июня. Основным претендентом на должность главы правительства называют бывшего министра иностранных дел Бориса Джонсона. Он уже заявил, что Соединенное Королевство в любом случае покинет ЕС 31 октября.

Британия должна была выйти из ЕС 29 марта, но парламент несколько раз отклонял предложение Мэй по условиям соглашения о выходе. Лондон получил от Брюсселя отсрочку до 12 апреля, а затем до 31 октября. Стороны должны разработать взаимоприемлемый договор, который позволит сгладить последствия Brexit.

Источник: Лента.Ру