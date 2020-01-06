Трамп потребовал от Ирака заплатить за американскую базу и пригрозил санкциями

Дональд Трамп заявил, что войска США не покинут Ирак, пока ближневосточная страна не заплатит за американскую авиабазу. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, построенная задолго до его вступления в должность авиабаза обошлась Штатам в миллиарды долларов. «Мы не уйдем, если они не заплатят нам за это», — сказал американский лидер.

Кроме того, Трамп предупредил, что если Ирак проявит какую-либо враждебность или сделает что-то, что Вашингтон сочтет неприемлемым, Вашингтон наложит на страну невиданные ранее санкции, такие, что «антииранские санкции покажутся мелочью».

Источник: Лента.Ру