Трамп пошутил о вырезанной с ним сцене из фильма «Один дома – 2»

27 декабря 2019     9
Трамп пошутил о вырезанной с ним сцене из фильма «Один дома – 2»

Президент США Дональд Трамп в шутку обвинил премьера Канады Джастина Трюдо в том, что при показе фильма «Один дома – 2» в канадском эфире была вырезана сцена с его участием.

Ранее телеканал CBC показал ленту без момента в отеле, где появляется Трамп.

«Полагаю, Джастину Т. не особо нравится, что я заставляю его платить за НАТО и торговлю. Фильм никогда не будет прежним!» – написал американский лидер в Twitter, добавив, что просто шутит.

Телеканал CBC объяснил удаление сцены с Трампом необходимостью освободить место для рекламы. Как пишет ТАСС, сцена была вырезана еще в 2014 году, до того, как Трамп стал президентом США.

25 декабря Трамп назвал честью участие в фильме «Один дома 2».

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Трамп пошутил о вырезанной с ним сцене из фильма «Один дома – 2»
Трамп пошутил о вырезанной с ним сцене из фильма «Один дома – 2»

Президент США Дональд Трамп в шутку обвинил премьера Канады Джастина Трюдо в том, что при показе фильма «Один дома – …


В России сообщили о полутора миллионах смертельно опасных автомобилей
В России сообщили о полутора миллионах смертельно опасных автомобилей

Более полутора миллионов автомобилей с опасными для жизни подушками безопасности эксплуатируется в России. Системы установлены на машинах двух десятков брендов, …


«Напоминаю ребятам, что они лучшие в мире»: Зуева о прогрессе Тарасовой и Морозова и их рекорде в короткой программе ЧР
«Напоминаю ребятам, что они лучшие в мире»: Зуева о прогрессе Тарасовой и Морозова и их рекорде в короткой программе ЧР

Евгения Тарасова и Владимир Морозов продемонстрировали хорошее катание в короткой программе на чемпионате России. Об этом заявила их тренер Марина …


Москва и Минск согласуют интеграцию в начале 2020 года
Москва и Минск согласуют интеграцию в начале 2020 года

Россия и Белоруссия имеют хорошие шансы выйти на подписание Программы действий Союзного государства уже в начале следующего года. Об этом …


Сирийская армия атаковала террористов и приблизилась к их форпосту
Сирийская армия атаковала террористов и приблизилась к их форпосту

Армия Сирии атаковала позиции террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) в горном районе Зувейкат на севере провинции Латакия, сообщает …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты