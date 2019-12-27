Трамп пошутил о вырезанной с ним сцене из фильма «Один дома – 2»

Президент США Дональд Трамп в шутку обвинил премьера Канады Джастина Трюдо в том, что при показе фильма «Один дома – 2» в канадском эфире была вырезана сцена с его участием.

Ранее телеканал CBC показал ленту без момента в отеле, где появляется Трамп.

«Полагаю, Джастину Т. не особо нравится, что я заставляю его платить за НАТО и торговлю. Фильм никогда не будет прежним!» – написал американский лидер в Twitter, добавив, что просто шутит.

Телеканал CBC объяснил удаление сцены с Трампом необходимостью освободить место для рекламы. Как пишет ТАСС, сцена была вырезана еще в 2014 году, до того, как Трамп стал президентом США.

25 декабря Трамп назвал честью участие в фильме «Один дома 2».

Источник: Газета Известия