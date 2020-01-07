Трамп предложил премьеру Австралии помощь в борьбе с лесными пожарами

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном выразил соболезнования в связи с лесными пожарами, охватившими страну, и предложил помощь в борьбе с ними. Об этом 6 января сообщила газета The Hill со ссылкой на представителя Белого дома.

«Президент Трамп предложил поддержку Соединенных Штатов, чтобы помочь австралийскому правительству в борьбе с этими ужасными пожарами», — рассказал собеседник издания.

Он также добавил, что американский лидер выразил сочувствие пострадавшим и соболезнования погибшим.

Накануне стало известно, что многие государственные учреждения, музеи, детские сады и развлекательные центры приостановили свою работу в столице Австралии Канберре из-за сильного смога от лесных пожаров.

Лесные пожары охватили значительные территории Австралии в сентябре.

9 ноября в пожарной службе штата Новый Южный Уэльс сообщили о том, что лесными пожарами в восточной части Австралии уничтожены по меньшей мере 150 домов, погибли не менее двух местных жителей. 11 ноября на всей территории штата Новый Южный Уэльс в связи с масштабными лесными пожарами объявили режим чрезвычайного положения. Стихийное бедствие назвали одним из сильнейших за всю историю страны.

2 января сообщалось, что аварийные службы штата Виктория в Австралии начали масштабную эвакуацию граждан в связи с лесными пожарами.

В минувшие выходные дым от пожаров достиг Аргентины и Чили. По данным американской газеты The New York Times на 6 января, в пожарах погибли 23 человека и несколько млн животных, а также разрушены более 1,5 тыс. домов.

Источник: Газета Известия