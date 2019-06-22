Трамп предупредил о «невиданных разрушениях» в случае войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что не желает начинать войну с Ираном, поскольку она приведет к «невиданным разрушениям». Об этом он рассказал в интервью телекомпании NBC.

«Я не ищу войны. Если она начнется, будут разрушения, невиданные прежде, я этого не хочу», — сказал Трамп.

При этом он заявил, что Тегерану нельзя иметь ядерное оружие.

«Хотите переговоры — хорошо. В противном случае у вас будет плохая экономика на протяжении следующих трех лет», — заключил американский лидер.

Отношения двух стран обострились после того, как Трамп в мае 2018 года решил разорвать с Тегераном «ядерное соглашение». Позже Вашингтон возобновил санкции в отношении ближневосточной страны из-за якобы нарушения Ираном условий сделки. В Исламской Республике подобные действия назвали незаконными и необоснованными.

Очередным витком эскалации стал инцидент в Ормузском проливе, где 13 июня на двух танкерах — норвежском Front Altair и японском Kokuka Courageous — произошли взрывы. В произошедшем США обвинили Иран.

20 июня появилась информация о том, что иранские ВВС сбили американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в связи с нарушением воздушного пространства республики. Пентагон, в свою очередь, утверждает, что инцидент произошел в международном пространстве над Ормузским проливом.

Трамп назвал инцидент с БПЛА очень большой ошибкой Тегерана. При этом немного позднее глава Белого дома заявил, что не верит в преднамеренный характер произошедшего, допустив ошибку со стороны иранских военных. Несмотря на это, он подтвердил, что хотел отдать приказ о ракетном ударе по военным объектам Исламской Республики, но в последний момент передумал.

Источник: Газета Известия