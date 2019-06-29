Трамп пригласил Ким Чен Ына на встречу

29 июня 2019     6
Трамп пригласил Ким Чен Ына на встречу

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что ждет встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в ближайшие дни.

Трамп рассказал, что после ряда встреч на полях саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке он направится в Южную Корею. «Пока я там, я бы хотел встретиться с Ким Чен Ыном на границе, чтобы просто пожать ему руку и поздороваться», — написал президент Соединенных Штатов.

Сейчас читают:

«Настрой очень хороший, атмосфера — конструктивная»: какие вопросы обсуждали мировые лидеры в первый день саммита G20
«Настрой очень хороший, атмосфера — конструктивная»: какие вопросы обсуждали мировые лидеры в первый день саммита G20

В Осаке завершился первый день саммита G20. Во время форума состоялось множество встреч глав ведущих держав мира. Лидеры стран обсуждали …


Трамп пригласил Ким Чен Ына на встречу
Трамп пригласил Ким Чен Ына на встречу

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что ждет встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в ближайшие дни. …


Армия Хафьара получила приказ атаковать суда Турции у берегов Ливии
Армия Хафьара получила приказ атаковать суда Турции у берегов Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара обвинила Турцию в прямом вмешательстве в дела страны. Об этом заявил официальный представитель …


Федерер пожелал вечного доминирования
Федерер пожелал вечного доминирования

Швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что хотел бы доминировать вечно. Слова спортсмена приводит Financial Times. Федерер вспомнил, что ему пришлось …


Алибасов пригласил трансгендеров в группу «На-На»
Алибасов пригласил трансгендеров в группу «На-На»

Продюсер Бари Алибасов объявил об обновлении состава группы «На-На». Об этом 28 июня сообщил «Пятый канал». Он хочет добавить к …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты