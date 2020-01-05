Трамп пригрозил Ирану ударом новейшим оружием

Президент США Дональд Трамп пригрозил ударить по Ирану новейшим оружием. Об этом глава государства написал в Twitter.

Политик напомнил, что Соединенные Штаты потратили два триллиона долларов на военную технику. «Мы безусловно самые могущественные и лучшие в мире», — подчеркнул он.

Американский лидер пояснил, что в случае нападения Ирана на американскую базу или любого гражданина США, Вашингтон отправит им часть этого «совершенно нового прекрасного оружия без колебаний».

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08:48 — 3 января

«Они напали на нас, и мы нанесли ответный удар. Если они атакуют снова, чего я бы настоятельно не рекомендовал им делать, мы ударим по ним сильнее, чем когда-либо!» — добавил президент.

Ранее Трамп заявил о готовности атаковать 52 иранских объекта в случае ударов Тегерана против американцев. В то же время командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Хосейн Салами заявил, что ответ на убийство Соединенными Штатами иранского военачальника Касема Сулеймани будет включать в себя стратегическую месть Тегерана.

Генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил это убийство с объявлением войны и пообещал США суровую месть.

Источник: Лента.Ру