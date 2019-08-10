Трамп пригрозил ответными мерами на предостережения ездить в США

10 августа 2019     20
Трамп пригрозил ответными мерами на предостережения ездить в США

Президент США Дональд Трамп пригрозил ответными мерами на рекомендации властей других стран быть острожными при посещении Штатов из-за недавних инцидентов со стрельбой. Об этом сообщило издание The Hill.

По словам американского лидера, он даже представить себе не мог появления подобных комментариев. Трамп подчеркнул, что Вашингтон всегда зеркально отвечает на любые негативные выпады в адрес США.

Ранее международная неправительственная организация Amnesty International предупредила туристов о высоком уровне насилия в США, констатировав, что американские власти совершенно не защищают своих граждан и туристов.

В начале августа сразу в трех американских штатах произошли массовые атаки. Так, 3 числа стрельбу открыли в торговом центре Walmart в техасском Эль-Пасо. Погибли 22 человека, еще 26 пострадали. Подозреваемый задержан.

В ночь на 4 августа стрельба произошла в Дейтоне (штат Огайо). Жертвами атаки стали девять человек, нападавший погиб. 16 человек госпитализированы.

Позднее в тот же день семь человек пострадали во время стрельбы в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс). По словам очевидцев, обстрел велся из проезжавшей машины.

Массовые атаки на случайных прохожих побудили ряд стран выпустить предостережения для своих граждан, планирующих ехать в США. О возможном возникновении перестрелок повсюду в Штатах предупредила Япония, описав страну как «вооруженное общество». Уругвай посоветовал своим гражданам быть в курсе «растущего неизбирательного насилия, в основном, за преступления на почве ненависти». Венесуэла также предупредила соотечественников о «недавнем распространении насильственных действий и преступлений на почве ненависти».

Источник: Газета Известия

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