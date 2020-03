Трамп призвал Блумберга не облизывать грязные пальцы

Американский лидер Дональд Трамп высмеял американского миллиардера и кандидата в президенты США Майка Блумберга за то, что тот облизал свои пальцы.

В Twitter Трамп опубликовал видео, на котором бизнесмен ест из пиццу и облизывает пальцы.

«Мини-Майк, не лижи свои грязные пальцы. Это и антисанитарно, и опасно для тебя и других!» — написал американский лидер.

Mini Mike, don’t lick your dirty fingers. Both unsanitary and dangerous to others and yourself! pic.twitter.com/LsKLZNeZL9

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2020