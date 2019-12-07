Трамп призвал Всемирный банк прекратить выдавать кредиты Китаю

7 декабря 2019     18
Трамп призвал Всемирный банк прекратить выдавать кредиты Китаю

Всемирный банк должен перестать выдавать кредиты Китаю, такое мнение высказал в пятницу, 6 декабря, президент США Дональд Трамп.

Американский лидер отметил, что «у Китая денег достаточно, а если денег не хватает, они их создают».

«Это (выдачу кредитов. — Ред.) следует прекратить!» — написал Трамп в Twitter.

В понедельник министр торговли США Уилбур Росс заявил в интервью телеканалу Fox News, что Трамп намерен повысить пошлины на ряд товаров из Китая, если сторонам не удастся договориться по торговой сделке до 15 декабря.

В середине октября стало известно, что США и Китай в ходе переговоров достигли консенсуса по торговому соглашению.

Торговое противостояние между Китаем и США длится с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин, в свою очередь, принял зеркальные меры.

Источник: Газета Известия

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