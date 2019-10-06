Трамп призвал выгнать из сената экс-кандидата в президенты США Ромни

Президент США Дональд Трамп призвал отправить в отставку сенатора-однопартийца Митта Ромни, который был кандидатом на выборах президента в 2012 году. Об этом глава Белого дома написал в своем Тwitter-аккаунте в субботу, 5 октября.

«Я вижу, что великий народ (штата — Ред.) Юта уверен, что их голосование в поддержку их напыщенного сенатора Митта Ромни было большой ошибкой. Я согласен! Он глуп и играет на руку ничего не делающим демократам!» — написал Трамп, поставив далее хэштег: «Импичмент Митту Ромни».

Трамп добавил, что помог Ромни войти в сенат, но отказал в просьбе выдвинуть его кандидатуру на пост госсекретаря.

Кроме того, президент США обвинил Ромни в том, что тот приложил недостаточно усилий, чтобы победить демократа Барака Обаму на президентских выборах в 2012 году.

Все это Трамп высказал после того, как сенатор раскритиковал его призывы к Киеву расследовать дело своего политического оппонента бывшего вице-президента США Джо Байдена, а также аналогичные просьбы к Пекину.

3 января Ромни заявил, что отказывается от участия в президентских выборах в 2020 году.

Источник: Газета Известия