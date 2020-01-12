Трамп призвал Иран «не убивать протестующих»

Президент США Дональд Трамп призвал власти Ирана «не убивать» участников антиправительственных акций и пообещал следить за происходящим в этой стране.

«Тысячи (митингующих — Ред.) уже были убиты или посажены в тюрьму, мир смотрит. Что более важно, США смотрят. Включите обратно интернет и позвольте журналистам свободно передвигаться!», — написал американский лидер в своем Twitter-аккаунте 12 января.

Трамп потребовал «прекратить убийство великого иранского народа».

Ранее глава Белого дома поддержал митингующих, опубликовав твиты на фарси. Жителей Ирана он назвал храбрыми и многострадальными и пообещал следить за ситуацией с протестами.

Речь идет об акции 11 января в память о погибших при крушении Boeing 737 «Международных авиалиний Украины». В ней приняли участие, по разным данным, от 700 до 1 тыс. студентов.

Через некоторое время акция превратилась в антиправительственный митинг — участники выкрикивали политические лозунги, после чего разорвали портрет убитого в ходе американской спецоперации в Багдаде генерала Касема Сулеймани.

В ходе акции был задержан один из ее участников — посол Великобритании в Тегеране Роберт Макэйр. Иранские власти обвинили дипломата в подстрекательстве к радикальным действиям и удерживали в течение нескольких часов. Инцидент осудили в Евросоюзе и США, а также британский премьер Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», направлявшийся из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января. На борту находились девять членов экипажа и 167 пассажиров, все они погибли. Поначалу Иран отрицал свою причастность к инциденту, но 11 января признал свою вину. Глава иранского МИДа Джавад Зариф заявил, что лайнер был непреднамеренно сбит ракетой из-за «человеческой ошибки». В Корпусе стражей исламской революции (КСИР, ВС Ирана) объяснили, что система противовоздушной обороны (ПВО) страны приняла лайнер за крылатую ракету, а у оператора связи было пять секунд на принятие решения, и он сделал неправильный выбор.

В то же время, в КСИР заявляют об ответственности США за произошедшее, отмечая, что в ночь катастрофы в небе над Ираном «было много военных самолетов противника».

Источник: Газета Известия