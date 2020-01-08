Трамп призвал НАТО усилить активность на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп обратился к НАТО с призывом усилить активность на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении альянса, опубликованном 8 января.

В среду Трамп и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке и пришли к единому мнению, о том, что альянс мог бы сделать больше для стабильности в регионе и борьбы с международным терроризмом.

При этом НАТО они отвели «ключевую роль в борьбе с терроризмом». По мнению Трампа и Столтенберга, это выражается в том числе посредством учений в Ираке и присутствия в Афганистане.

«Президент попросил генерального секретаря, чтобы НАТО была активнее вовлечена на Ближнем Востоке. Они согласились с тем, что НАТО может внести больший вклад в региональную стабильность», – приводит сообщение «Интерфакс».

Трамп и Столтенберг также условились поддерживать тесные контакты по данным вопросам.

В ночь на 8 января Иран нанес ракетные удары по военным базам в Ираке, на которых располагаются военные США. Атаки стали ответом на убийство генерала Касема Сулеймани американскими ВВС 3 января.

Трамп заявил, что в результате ударов американцы не пострадали, отметил готовность Вашингтона к миру с Тегераном, но анонсировал новые санкции против Ирана.

Источник: Газета Известия