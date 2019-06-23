Трамп провел тайную кибератаку против Ирана

Президент США Дональд Трамп одобрил проведение кибератаки против Ирана. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник в американской разведке.

По данным собеседника издания, атака началась вечером 20 июня. Ее целью было поражение компьютерных систем Ирана, которые используются для управления запуском ракет. Операция не привела к гибели людей.

Как сообщил источник, кибератаку прорабатывали в течение нескольких недель. Пентагон предложил привести план в действие после нападения на нефтяные танкеры в Оманском заливе, в котором США обвиняют Иран.

Кибернетическое командование США и администрация президента отказались от комментариев.

21 июня Трамп заявил, что остановил удар Вооруженных сил США по Ирану за 10 минут до того, как он должен был произойти. Через день он опроверг собственные слова и пояснил, что лишь на время остановил атаку.

20 июня военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сбили беспилотный разведывательный аппарат США. Американская сторона сначала опровергла это сообщение, но затем признала, что Иран сбил БПЛА RQ-4A Global Hawk — один из крупнейших американских беспилотников.

Источник: Лента.Ру