Трамп проигнорировал совет обсудить коррупцию с избранным президентом Украины

Советники Белого дома по национальной безопасности предложили президенту США Дональду Трампу поднять широкий круг вопросов о коррупции в его первом разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским в апреле, но он решил не делать этого, сообщает 15 ноября издание Politico со ссылкой на источники в администрации президента.

Отмечается, что совет национальной безопасности США подготовил для Трампа перечень вопросов, которые необходимо поднять в первой беседе с тогда еще избранным президентом Украины 21 апреля, в том числе о коррупции, но он пренебрег данными рекомендациями.

Однако в апрельском заявлении Белого дома по итогам первого разговора президентов, тема коррупции, в числе прочих, упоминалось. По мнению источника, это связано с тем, что заявления обычно пишутся на основании заранее подготовленных тезисов, а в администрации президента просто не успели обновить информацию.

Согласно главной линии защиты республиканцев, Трампа глубоко волнует коррупция на Украине, и только поэтому во время второй, июльской, телефонной беседы с Зеленским он заговорил о расследовании деятельности в его стране сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Всего между президентами состоялось два телефонных разговора. Вторая, июльская, беседа спровоцировала скандал в США. После публикации стенограммы июльского телефонного разговора президентов Демократическая партия США обвинила Трампа в оказании давления на украинского лидера с целью дискредитировать одного из своих главных конкурентов на предстоящих президентских выборах в 2020 году.

Подозрения опровергла публикация расшифровки разговора, однако позднее стало известно, что стенограмма содержит пробелы. Так, директор по европейским делам в Совете нацбезопасности США Александр Виндман утверждает, что в документе отсутствуют ключевые фразы, несмотря на его ремарки.

31 октября палата представителей конгресса США приняла резолюцию в поддержку начала процедуру импичмента Трампа. Сам американский президент считает открытые слушания по его импичменту мошенничеством.

15 ноября Белый дом опубликовал документ, в котором представлено содержание первого, апрельского, разговора Трампа с Зеленским. Уточняется, что документ не является стенограммой, беседа двух лидеров «восстановлена по памяти» сотрудниками Белого дома, ответственными за фиксацию разговора.

Источник: Газета Известия