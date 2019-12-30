Трамп прокомментировал нападение у синагоги в Нью-Йорке

29 декабря 2019     20
Трамп прокомментировал нападение у синагоги в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп назвал инцидент с нападением на представителей еврейской общины у синагоги в пригороде Нью-Йорка ужасной антисемитской атакой. Об этом в воскресенье, 29 декабря, он написал в своем Twitter.

«Антисемитская атака в (округе — Ред.) Монси, штат Нью-Йорк, в седьмую ночь Хануки вчера вечером ужасна», — заявил американский лидер.

Трамп призвал всех «бороться, противостоять и искоренять зло антисемитизма». Президент США, в том числе и от лица первой леди Меланьи Трамп, пожелал пострадавшим в результате инцидента быстрого и полного восстановления.

The anti-Semitic attack in Monsey, New York, on the 7th night of Hanukkah last night is horrific. We must all come together to fight, confront, and eradicate the evil scourge of anti-Semitism. Melania and I wish the victims a quick and full recovery.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 декабря 2019 г.

Ранее в этот день стало известно, что мужчина напал на присутствовавших в доме хасидского раввина возле здания синагоги в Монси во время ими празднования Хануки. При этом он преследовал жертв, даже когда они выбежали из здания и пытались прятаться. В результате атаки пострадали пять человек. Подозреваемый скрылся с места преступления, однако в итоге был задержан полицией.

11 декабря Трамп подписал указ о борьбе с ростом антисемитизма в стране.

Источник: Газета Известия

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