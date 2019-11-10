Трамп раскритиковал социализм в юбилей падения Берлинской стены

9 ноября 2019     45
Трамп раскритиковал социализм в юбилей падения Берлинской стены

Президент США Дональд Трамп поздравил Германию с 30-летием падения Берлинской стены, раскритиковав социализм. Об этом в субботу, 9 ноября, сообщает «РИА Новости».

«В этот день в 1989 году смелые мужчины и женщины Восточной и Западной Германии объединились с тем, чтобы обрушить стену, возвышавшуюся как символ репрессий и обанкротившегося социализма на протяжении более чем четверти века», — говорится в распространенном Белым домом послании Трампа.

Также американский лидер раскритиковал власти ГДР и социалистического блока, угнетавшие народы своих стран.

«На протяжении четырех десятилетий восточногерманская пропаганда трубила о процветающем рае для рабочих со своей стороны стены. Но требующие ремонта квартиры и пустые продуктовые магазины говорили совсем о другом», — отметил президент Соединенных Штатов.

Ранее в этот день президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отметил заслуги бывшего президента СССР Михаила Горбачева в ликвидации Берлинской стены, разделявшей страну на два государства.

9 ноября в Германии отмечается 30-я годовщина падения Берлинской стены. В день объединения Германии 3 октября президент России Владимир Путин поздравил Штайнмайера и Меркель, назвав воссоединение «событием исторического масштаба, ознаменовавшим окончание холодной войны в Европе».

Германия объединилась 3 октября 1990 года. Процесс ускорился после того, как в 1989 году Берлинская стена фактически перестала существовать — граждане ФРГ и ГДР могли свободно пересекать границу в обе стороны. После воссоединения Восточной Германии с Западной стена была снесена, от нее остались лишь небольшие части в качестве исторического памятника.

Источник: Газета Известия

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