Трамп раскрыл важность и вредность своего Twitter

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу АВС раскрыл важность социальных сетей, в том числе Twitter. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп заявил, что социальные сети очень важны для него, поскольку с их помощью он может высказываться. «У меня нет этого голоса в прессе, в СМИ», — объяснил американский лидер.

Кроме того, он признал, что его Twitter усложняет работу министра юстиции и генерального прокурора США Уильяма Барра. В то же время Трамп отметил, что полностью доверяет Барру.

Ранее в феврале Барр сообщил, что твиты Трампа могут мешать работе Минюста по делу бывшего советника главы Белого дома Роджера Стоуна. После того как гособвинение попросило суд приговорить его к тюремному заключению на срок до девяти лет, президент США опубликовал запись в Twitter с критикой этой просьбы. На следующий день Минюст представил новое ходатайство, в котором просил приговорить Стоуна к меньшему сроку заключения.

Источник: Лента.Ру