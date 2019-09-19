Трамп распек главу Федерального резерва США за снижение базовой ставки

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла после решения о снижении базовой ставки. Об этом он написал в Twitter-аккаунте.

Глава государства упрекнул Пауэлла в отсутствии смелости, здравого смысла и видения ситуации. Он подчеркнул, что ФРС снова потерпела поражение. Отмечается, что Трамп неоднократно призывал к большему снижению ставок.

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00:02 — 18 июля

Глава регулятора прокомментировал высказывание американского лидера на пресс-конференции, передает CNBC. По его словам, моральный дух ФРС находится на высоком уровне, а сотрудники делают все возможное, чтобы служить американскому народу. Пауэлл заключил, что ФРС настроена на достижение целей максимальной занятости и стабильных цен и будет дальше действовать соответствующим образом для поддержания роста экономики.

18 сентября ФРС США снизила базовую ставку второй раз за месяц — с 2-2,25 до 1,75-2 процента годовых. Указывалось, что решение приняли на фоне влияния международной обстановки на прогнозы по экономике и слабой инфляции. До этого ставку понижали 1 августа и установили ее новое значение на уровне 2-2,25 процента годовых.

Источник: Лента.Ру