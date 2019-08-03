Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией проблемы

3 августа 2019     9
Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией проблемы

Президент США Дональд Трамп заявил, что дело спецпрокурора Роберта Мюллера мешало улучшить отношения с Россией, однако теперь оно «мертво». Его слова передает «Интерфакс».

По словам Трампа, США стараются сделать отношения с Россией хорошими. «Но было очень трудно в свете фейковой “охоты на ведьм”, которая теперь мертва», — отметил он.

В июле американский лидер отмечал, что США не имеют поводов для вражды с Россией, а также назвал расследование Мюллера «стыдобой».

18 апреля спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал свой доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. В нем говорится, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, однако существовавшие подозрения о связи российской стороны и Дональда Трампа подтвердить не удалось.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией проблемы
Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией проблемы

Президент США Дональд Трамп заявил, что дело спецпрокурора Роберта Мюллера мешало улучшить отношения с Россией, однако теперь оно «мертво». Его …


Синоптики объяснили странности летней погоды в России
Синоптики объяснили странности летней погоды в России

Погодные аномалии этим летом в России связаны с высоким стационарным циклоном над Уралом. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман …


«Встали на путь исправления»: Кокорин и Мамаев подали прошение об УДО
«Встали на путь исправления»: Кокорин и Мамаев подали прошение об УДО

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении (УДО). Информацию подтвердили представители Алексеевского районного …


Путин повысил детские пособия до прожиточного минимума
Путин повысил детские пособия до прожиточного минимума

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении пособий на ребенка до прожиточного минимума. Документ опубликован на сайте правовой информации. …


Швейцарский журналист рассказал, почему Крым останется частью России
Швейцарский журналист рассказал, почему Крым останется частью России

Журналист и писатель Кристиан Мюллер из Швейцарии объяснил, почему Крым никогда не станет украинским. Материал был опубликован в интернет-газете Infosperber. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты