Трамп рассказал о возможной встрече с Ким Чен Ыном

30 июня 2019     19
Трамп рассказал о возможной встрече с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на короткую встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское телевидение.

Трамп сказал, что он хотел бы «поздороваться» с северокорейской стороной, отметив, что встреча будет очень короткой. Согласно официальной программе, он пробудет в демилитаризованной зоне около 15 минут.

На данный момент окончательно не ясно, точно ли состоится встреча, отметил американский лидер.

Источник: Лента.Ру

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